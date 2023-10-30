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CHP'de son Merkez Yönetim Kurulu

A Haber
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Giriş: 30.10.2023 16:03
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 4-5 Kasım tarihlerinde 38. Olağan Kurultay gerçekleştirilecek. Öncesinde partinin Merkez Yönetim Kurulu son kez toplandı. Özgür Özel de kurultay delegelerine mektup gönderdi, desteğini istedi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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