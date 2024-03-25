25 Mart 2024, Pazartesi
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CHP'de 'Özel' skandal! Ayet’e Peygamber’in sözü dedi
Yerel seçimlerde kaybedeceğiz korkusu ile her tuşa basan CHP lideri Özgür Özel yeni bir skandala imza attı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlediği iftara katıldı. İftar programında konuşan Özel, Ayet'i peygamberin sözü yapmaya çalışarak, "Hazreti Peygamberin güzel ahlakla ilgili, Nisa Suresi’nin 58. Ayeti’ni de hatırlatarak ‘Emanetleri ehline vermenizi ve hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder’ diyor" ifadelerini kullandı.