16 Mart 2024, Cumartesi
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CHP’de milyonluk sessizlik! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu neden sessiz?
CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili tartışmalar sürüyor. eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sessizliğe büründü. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten “Paralar yeni il binasının alımıyla ilgili düzenlenen yardım kampanyasında toplandı'' açıklaması geldi. CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise, "Hayatın olağan akışına aykırı" diyerek 15 milyon liranın kaynağını sordu.