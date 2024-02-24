CHP'de Lütfü Savaş'tan itiraflar! Adaylık sürecinde genel merkeze tehdit: Aday yapmazsanız bağımsız girer kazanırım

CHP'de yerel seçimler öncesi projelerin tartışılması gerektiği süreçte aday belirleme krizi ve parti içindeki hesaplaşmalar siyaset gündemine damga vurdu. Özellikle Hatay'da Lütfü Savaş'ın adaylığı büyük tartışma konusuna dönüşürken Savaş, CHP yönetimine bağımsız adaylık resti çekti. Krizlerle dolu süreci anlatan Savaş kendisine anketlerde çok düşük bir oya sahip olduğunun söylendiğini paylaşırken, genel merkezdeki görüşmede parti yönetimine "Bağımsız aday olarak girerim ve kazanırım" restini çektiğini itiraf etti. Peki Lütfü Savaş'ın adaylığına giden yolda neler yaşandı? İşte detaylar...