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CHP'de kurultay çanları! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu 1 Nisan telaşı sardı! Kılıçdaroğlu üzerinden İmamoğlu'na 'Özel' gönderme

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Giriş: 24.02.2024 10:00
Yerel seçimlere artık çok az bir süre kalırken CHP'de iç hesaplaşma ve kaos her geçen gün daha da büyüyor. Özgür Özel koltuğunu sağlama almak isterken Kemal Kılıçdaroğlu da geri dönüş için fırsat kolluyor. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'da Özel üzerinde baskı kurarken, İstanbul'da yaşanacak hezimet sonrası koltuğun kenarından tutmaya çalışıyor. Özgür Özel' "1 Nisan'ı bekleyen ekip varsa daha çok bekler!" sözleriyle Kılıçdaroğlu üzerinde İmamoğlu'ne hedef almıştı. CHP yandaşı Barış Yarkadaş yazısında, “Şundan emin olun ki; eğer CHP’de “1 Nisan’’ hesabı yapan birileri varsa bunların başında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu geliyor.” ifadeleriyle koltuk hesaplarını günyüzüne çıkardı.
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