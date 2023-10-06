CHP'de İstanbul mücadelesi | CHP'de İstanbul'u kim kazanır? CHP'de dengeler nasıl değişir?

CHP'nin İstanbul İl Kongresi pazar günü yapılacak. Kurultay’a giden süreçte İstanbul İl Kongresi büyük önem taşıyor. Zira kurultaya en fazla delege İstanbul'dan seçilecek. Kim kimi destekliyor? Kulislerde konuşulanlar ve daha fazlısını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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