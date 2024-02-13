13 Şubat 2024, Salı
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CHP'de "İstanbul" krizi! Ekrem İmamoğlu adayları tanıttı Özgür Özel'in koltuğu boş kaldı
İstanbul'da ilçe adaylarını belirleyen Ekrem İmamoğlu bugün Haliç Kongre Merkezi'nde "Büyük İstanbul" buluşmasını gerçekleştirdi. Salona girişte Genel Başkan Özgür Özel’in posterleri yer alırken kendisinin olmaması, mevcuttaki krizin somut yansıması olarak kayıtlara geçti.