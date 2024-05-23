CHP’de gündem İmamoğlu’nun Roma gezisi! Bazı vekillere geziden rahatsız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 45 gazeteci ile yaptığı roma gezisi tartışmalara neden oldu. Gezi masraflarının belediye bütçesinden karşılanmasına eleştirilere bazı CHP milletvekilleri de eklendi. Peki kim ne dedi? Hangi eleştirilerde bulunuldu? İşte tüm detaylar…

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