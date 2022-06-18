CHP’de dış politika çelişkisi! Kılıçdaroğlu başdanışmanı ile ters düştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında hükümetin, İsveç ve Finlandiya politikasına itirazlarının olmadığını dile getirdi. Ancak çok değil daha bir kaç hafta önce Finlandiya basınına konuşan Dış Politika Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Başkan Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda PKK/YPG sorununu gündeme getirmesinin taktiksel bir hata olduğunu savunmuş, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı" ifadesini kullanmıştı.

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