12 Şubat 2024, Pazartesi
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CHP'de Avcılar krizi! Aday adayları torpilci Özgür Özel'e kazan kaldırdı: Bunu kabul etmeyeceğiz
Yerel seçimlere az bir süre kalırken CHP'de iç hesaplaşmalar ve kaos bir türlü dinmek bilmiyor. Aday belirleme konusunda büyük çekişmelerin yaşandığı CHP'de bugün kritik bir toplantı yapılıyor. CHP’de tüzüğe aykırı bir şekilde torpille belirlenen adayın ardından Avcılar aday adayları kazan kaldırdı. Avcılar’daki aday adayları Utku Caner Çaykara’nın isminin dahi geçmemesinin ardından Avcılar’dan aday olarak ilan edilmesinin ardından yayımladıkları bildiriyle Özgür Özel’e sert tepki gösterdi. Bildiride, “Bunu asla kabul etmeyeceğiz.” ifadelerine yer verildi.