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CHP'de art arda taciz skandalları! A Haber ekipleri o noktalardan aktardı

A Haber
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Giriş: 04.12.2020 12:32
Güncelleme:04.12.2020 12:40
CHP'nin Maltepe ve Avcılar teşkilatlarındaki taciz ve cinsel saldırı skandallarına yenisi eklendi. Ümraniye gençlik kollarında görevli genç kız da tacize uğradığını iddia etti. Sivas'ta ise bir kadını taciz ettiği için 2 yıl 1 ay hapis cezası alan Hüseyin Çiçek'in, CHP tarafından ilçe başkanı yapıldığı ortaya çıktı. A Haber muhabirleri Ramazan Almaçayır, Mehmet Karataş, Mahmut Keşan ve Murat Onur o bölgelerden son gelişmeleri aktardı.

CHP'nin Maltepe ve Avcılar teşkilatlarındaki taciz ve cinsel saldırı skandallarına yenisi eklendi. Ümraniye gençlik kollarında görevli genç kız da tacize uğradığını iddia etti. Sivas'ta ise bir kadını taciz ettiği için 2 yıl 1 ay hapis cezası alan Hüseyin Çiçek'in, CHP tarafından ilçe başkanı yapıldığı ortaya çıktı. A Haber muhabirleri Ramazan Almaçayır, Mehmet Karataş, Mahmut Keşan ve Murat Onur o bölgelerden son gelişmeleri aktardı.

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