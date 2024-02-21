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CHP’de aday belirleme krizi! Merkezin tavrından rahatsız olan önce kavga ediyor sonra istifa

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2024 20:21
CHP’de aday belirleme krizi her geçen gün büyüyor. Artvin Hopa’da il genel meclisi adaylığı itirazı nedeniyle CHP seçim bürosunda yumruklu kavga çıktı. Partinin İzmir Foça ve Aydın Didim ilçe teşkilatları da CHP’den istifa etti.
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