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CHP ve terör partisi DEM'in kirli ittifakı fotoğraflarla tescillendi! İmamoğlu'nun paralı trol hesapları kolları sıvadı: 'Shop' yalanına sığındılar

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Giriş: 25.02.2024 01:06
Türkiye, 31 Mart yerel seçimlere adım adım giderken CHP ile kent uzlaşı adı altında ortaklık kuran terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti çok sayıda ilçede aday çıkarmayarak CHP'ye destek veridi. Bu skandal bununla da yetinmeyerek mitinglere de yansıdı. Son olarak geçtiğimiz gün (23 Şubat 2024) Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'de düzenlediği miting programında DEM Parti bayrakları görüldü. Çıkan fotoğraflar büyük tepkilere neden olurken Ekrem İmamoğlu'nun paralı trolleri de kirli ittifakı kapatmak için kolları sıvadı. İmamoğlu’nun eski paralı trolü İBB Haber’in AK Parti tarafından satın alındığını iddia ederek mitingde yayınlanan fotoğrafın 'shop' olduğu yalanına sığındı. Diğer trol hesapları da rahat durmayarak kirli ittfakı perdelemek asılsız paylaşımlarda bulundu. İşte detaylar...
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