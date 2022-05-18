CHP Ve İBB'yi Karıştıran Gelişme! Ekrem İmamoğlu Murat Ongun'un Fişini Çekti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hareketli anlar yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kritik anlarda karıştığı skandallarla gündeme gelen İBB Sözcüsü Murat Ongun'u görevden aldı. Açıklama yapan İmamoğlu, Murat Ongun'un artık kendisi adına konuşamayacağını doğruladı ve diğer görevlerine devam edeceğini duyurdu.