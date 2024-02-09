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CHP ve DEM Partililer teröriste sahip çıkmış! İşte terör örgütü DHKP-C gerçeği | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 08:42
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısı, DHKP-C terör örgütünün siyasetten destek bulduğu gerçeğini bir kez daha akıllara getirdi. Peki hangi siyasetçiler terör örgütü üyelerinin avukatlığına soyundu? Kimler eli kanlı teröristlere kalkan oldu. Detaylar analiz haberimizde...
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