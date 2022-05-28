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CHP neden PKK medyasına konuşuyor? İşte PKK kanalına çıkan CHP’liler

A Haber
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Giriş: 28.05.2022 09:35
CHP'liler sık sık terör örgütü PKK'nın yayın organlarına çıkıyor. O yayınlarda HDP'ye destek mesajları veren CHP'li isimler zaman zaman da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarını eleştiriyor. Sadece milletvekilleri değil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çıkmıştı eli kanlı örgütün yayınlarına. İşte o yayınlardan birkaçı.
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