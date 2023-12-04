CHP lideri Özgür Özel: İYİ Parti’ye çalışma masası teklif ettik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmelerinde ne konuştuklarından, HEDEP ile olası iş birliğine birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN