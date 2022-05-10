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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine asılsız iddia! Başkan Erdoğan Batı'ya böyle rest çekmişti

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Giriş: 10.05.2022 20:57
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Suriyeli mülteciler konusuna geniş yer ayırdı. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriyeli mülteciler konusunu gündeme getiremediği iddia etti. Ancak geçtiğimiz yıl BM kürsüsünden uluslararası topluma göç resti çeken Başkan Erdoğan'dan başkası değildi.
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