08 Ekim 2023, Pazar
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CHP İstanbul Kongresi'nde sert rüzgar! Canan Kaftancıoğlu sahnede yuhalandı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan İstanbul Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yuhalandı. Kaftancıoğlu, salondan yükselen seslere alkışla karşılık verdi.