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CHP ile DEM arasında “Efendi-Köle” tartışma! Sırrı Sakık ittifak ortağını hedef aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 13:10
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ittifak ortağı CHP'yi yerden yere vurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “Bize kaybettirmek üzerine bir strateji var" sözlerine tepki gösteren Sırrı Sakık ''Siz kimsiniz? Siz efendi biz köle miyiz?'' diye sordu.
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