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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Kazanamazsak bir gün durmam

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 08:47
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk genel seçimlerde iktidarı kazanamazsa görevini bırakacağını söyledi ve "Eğer partimi bir genel seçimde iktidar yapmazsam, 1 gün durmam. " dedi. Özgür Özel, CHP'li İBB çalışanlarının para saydığı görüntüleri ise "kaset kumpası" olarak nitelendirdi, "CHP kongresini kirletmeye parti içinde tartışma yaratmaya yönelik bir kumpastı." ifadesini kullandı. Hatırlnacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu da benzer cümlerler kurmuş ancak girdiği her seçimim kaybetmişti.
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