CHP Genel Başkanı Özel Bahçeli ile görüşecek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, yarın saat 12.00'de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

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