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CHP Genel Başkanı Özel Bahçeli ile görüşecek!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.05.2024 19:13
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, yarın saat 12.00'de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
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