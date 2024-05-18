Başkan Erdoğan'dan 28 şubat hükümlüsü 7 isme af! Tahliyelerde bin bir gün detayı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat hükümlülerinin cezalarını hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırılmıştı. Resmi gazetenin yayımlanmasının ardından 28 şubat hükümlüleri tahliye oldu. Ancak tahliye sürecinde bir detay gözlerden kaçmadı. İşte o detay...

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