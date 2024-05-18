18 Mayıs 2024, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan 28 şubat hükümlüsü 7 isme af! Tahliyelerde bin bir gün detayı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat hükümlülerinin cezalarını hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırılmıştı. Resmi gazetenin yayımlanmasının ardından 28 şubat hükümlüleri tahliye oldu. Ancak tahliye sürecinde bir detay gözlerden kaçmadı. İşte o detay...