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Adana merkezli 4 ilde 'sahte altın' operasyonu: 13 gözaltı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.05.2024 08:47
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde düzenlenen 'Ayar-3' operasyonlarında, yaklaşık 50 milyon lira değerinde sahte altın ele geçirildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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