19 Mayıs kutlamaları gökyüzünde başladı! Sıcak hava balonlarına Türk bayrakları asıldı

19 Mayıs kutlamaları başladı. Nevşehir'deki sıcak hava balonları sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla havalandı. 150 sıcak hava balonu yaklaşık 4 bin yolcu ile bölge semalarına yükseldi. Türk bayraklarını taşıyan balonlar bir saat boyunca Peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

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