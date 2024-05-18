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Amasya Kral Et Entegre Merkezi'nde hayvanlara işkence! ahaber.com.tr gündeme getirdi Bakanlık devreye girdi! 5 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 20:18
Amasya Kral Et Entegre Merkezi'nde çekildiği belirtilen hayvana işkence görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerde balta ile hayvana defalarca darbe vurulduğu görülürken konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, ahaber.com.tr'ye konuşurken olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını ve ekiplerin kesim tesisinde incelemelerde bulunduğunu açıkladı. Diğer yandan olay anına ilişkin bilgi sahibi olan bir yerel kaynak ahaber.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Hayvan ölüm koridorundan ters yöne doğru kaçıyor. Hayvanı sakinleştirmek ve etkisiz hale getirmek için yapılan bir şey. Yaşanan olayı biz de kesinlikle tasvip etmiyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca firma sahibi ahaber.com.tr'nin sorularına yanıt vermekten kaçınırken olaya ilişkin 5 kişi yakalandı. Olayla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan da açıklama gelirken ahaber.com.tr firmaya yapılan denetime ait görüntülere ulaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, skandal olayda gözaltına alınan 5 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. İşte detaylar...
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