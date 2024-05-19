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Bugün milli uyanışın 105. yılı! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.05.2024 08:38
Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluş meşalesini yaktıkları Samsun'dan detayları aktardı.
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