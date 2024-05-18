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ABD’nin ardından Kanada da TikTok’a karşı harekete geçti

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 17:05
Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok yeni yasaklarla karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Kanada da Tiktok'a karşı adım attı. Ülkede TikTok'un kullanılmaması için çağrı yapıldı.
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