19 Mayıs 2024, Pazar
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Milli uyanışın 105. yılı! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gençlerle Antkabir'de
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 105. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden ve KKTC'den gelen temsilci genç ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.