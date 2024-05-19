19 Mayıs 2024, Pazar
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Türkiye’nin inşasına ilk tuğla konuldu
Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına ilişkin bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında "Yeni Türkiye Yüzyılı’nın neferleri olan sizler böyle bir bilinç ve özgüvenle tarihinize, bugününüze sahip çıkıp birbirinizle kenetlenin, birbirinizle kardeşlik hukukunuzu geliştirin" dedi..