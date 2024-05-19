19 MAYIS ETKİNLİK PROGRAMI | İstanbul'da 19 Mayıs Etkinlikleri, Konserleri ve Gösterileri 2024
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu milli bayram kapsamında birçok ilde özel kutlama programları hazırlandı. 2024 yılı için İzmir, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek 19 Mayıs konser ve etkinlik takvimi belli oldu. İşte 19 Mayıs etkinlik programı...
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Giriş Tarihi: 19.05.2024
09:22 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
09:25
2024 yılı 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri belli oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü, tüm yurtta kutlanacak. Bu milli bayram için kapsamlı bir etkinlik takvimi hazırlandı. Tarihimiz için büyük anlam taşıyan bu özel günde, milyonlarca vatandaş Türk bayrakları eşliğinde kutlamalara katılacak. Sanatçılar, 19 Mayıs etkinlikleri ve konserlerinde ücretsiz olarak sevenleriyle buluşacak. Peki 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta?
İSTANBUL 19 MAYIS KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2024
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. 17-19 Mayıs tarihleri arasında Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek atölyeler, konserler ve çeşitli etkinliklerle bu anlamlı günü kutlayacak olan İBB kutlamaları saat 13.30'da başlatacak.
İZMİR 19 MAYIS KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2024
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çeşitli renkli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. İzmir Gençlik Festivali kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında 19 Mayıs Yol Koşusu da yer alacak.
Ayrıca, saat 19.00'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) "Gençler Sahne Sizin" etkinliği düzenlenecek. Bu etkinlikte, 14-20 yaş arasındaki gençler arasından seçilen 19 müzisyen sahne alacak. Dikili'deki 75. Yıl Parkı'nda ise saat 21.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası performans sergileyecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca 19 Mayıs kapsamında İzmir Art Genç Bilet Kampanyası'nı başlatacak. 18 Mayıs'tan itibaren başvuruları alınacak olan kampanya ile 16-25 yaş arası 12 bin gence toplam 36 bin ücretsiz etkinlik bileti dağıtılacak.
ANKARA 19 MAYIS KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2024
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayacak. 17 Mayıs Cuma günü Gülşen konseriyle başlayacak kutlamalar, 18 Mayıs Cumartesi Murat Boz ve 19 Mayıs Pazar Mor ve Ötesi konserleriyle devam edecek. Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenecek olan bu konserler saat 20.00'de başlayacak ve saat 16.00'dan itibaren Sıhhiye Zafer Çarşısı önünden ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.