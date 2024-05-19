19 MAYIS ETKİNLİK PROGRAMI | İstanbul’da 19 Mayıs Etkinlikleri, Konserleri ve Gösterileri 2024

2024 yılı 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri belli oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü, tüm yurtta kutlanacak. Bu milli bayram için kapsamlı bir etkinlik takvimi hazırlandı. Tarihimiz için büyük anlam taşıyan bu özel günde, milyonlarca vatandaş Türk bayrakları eşliğinde kutlamalara katılacak. Sanatçılar, 19 Mayıs etkinlikleri ve konserlerinde ücretsiz olarak sevenleriyle buluşacak. Peki 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta?