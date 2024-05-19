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İstanbul'da "Narkoçelik-17" operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.05.2024 08:44
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2 ayrı “NARKOÇELİK-17” operasyonlarında 1 ton 23 kg metamfetaminin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyonlarda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısının da yakalandığını belirtti.
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İstanbul’da Narkoçelik-17 operasyonu
İstanbul'da "Narkoçelik-17" operasyonu
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