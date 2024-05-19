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Ankara Emniyeti'ne yeni atama! FETÖvari kumpasta gözaltına alınan Murat Çelik'in yerine...

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 19.05.2024 08:50
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ortaya çıkan gizli tanık skandalı çerçevesinde gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yerine atama yapıldı. Çelik'in yerine Yavuz Doğan getirildi.
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