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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 6'lı masa toplantısı tepkisi! Bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin? Kime sattılar?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2022 10:03
2023 seçimleri öncesi toplanan 6 partinin kirli planları tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Biraz dürüstsen ilk 6'lı masa toplantısından sonra beraber oluşturduğunuz bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin" diye sordu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Problem 1: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?", "Problem 2: Kime sattı?" ifadelerine yer verdi.
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