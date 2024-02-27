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CHP-DEM ittifakı genişliyor! DEM Parti CHP lehine adaylarını çekti

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 13:27
DEM Parti bazı bölgelerde Cumhuriyet Halk Partisi lehine adaylarını geri çekti. DEM Parti İstanbul'da Esenyurt dahil 22 ilçede aday çıkarmadı. DEM Parti İzmit Belediye Başkan adayı CHPP lehine çekildi. Öte yandan Gebze'de DEM ve CHP, TİP adayı Erkan Baş'ı destekleyecek. Sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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