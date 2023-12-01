01 Aralık 2023, Cuma
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CHP Antalya’da kampa giriyor! CHP kampının gündeminde neler var?
CHP milletvekilleri Antalya Manavgat'ta kampa giriyor. Kampın ilk günü kurultay süreci ve sonrasında yaşanan tartışmalar masaya yatırılacak. İkinci gün ise gündem yerel seçim hazırlıkları olacak. Genel Başkan Özgür Özel, İYİ Parti ve HEDEP başta olmak üzere muhalefet partileri ile olası ittifak senaryoları konusunda vekillerin görüşlerini alacak.