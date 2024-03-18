18 Mart 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Cevabı bilirse 5 milyon kazanacak! Büyük ödüle sadece 1 soru kaldı
Ekranların en çok kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'e, dün akşam 'Berk Göktaş' damga vurdu. 19 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, yarışmadaki başarısı ve sempatik tavırlarıyla, milyonları ekrana kilitledi. Şimdi ise sırada 5 milyon değerindeki 13'üncü sorunun kilidi var. Yani, büyük ödül artık çok yakın.