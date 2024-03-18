Cevabı bilirse 5 milyon kazanacak! Büyük ödüle sadece 1 soru kaldı

Ekranların en çok kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'e, dün akşam 'Berk Göktaş' damga vurdu. 19 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, yarışmadaki başarısı ve sempatik tavırlarıyla, milyonları ekrana kilitledi. Şimdi ise sırada 5 milyon değerindeki 13'üncü sorunun kilidi var. Yani, büyük ödül artık çok yakın.

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