Cemevi Başkanlığı bir yılı geride bıraktı

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, görevde birinci yılını tamamladı. Geçen süre zarfında, 620 Cemevi'nin sorunlarıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat ilgilendi. Bakım-onarımdan, temizlik ihtiyaçlarına kadar her talepleri yerine getirildi. Üstelik kültürün korunması için de harekete geçildi. 2024'ün şubat ayında, Alevilik-Bektaşilik ihtisas kütüphanesi hizmete alınacak.

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