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Çanakkale kahramanlarının hikayelerini belgeselleştirildi

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Giriş: 18.03.2022 13:55
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale'de Destan Yazan Kahramanlarımızın Unutulmaz Hikayeleri" adlı belgesel serisi hazırlandı.
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