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Çanakkale İYİ Parti’de toplu istifa! 250 üye İYİ Parti’den istifa etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 09:01
İYİ Parti, yerel seçim öncesi istifalarla çalkalanıyor. Çanakkale'de 250 üye partiden istifa etti. Partililer belediye başkan adayı Burak Kunt'u seçim vaatleri üzerinden eleştirdi.
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