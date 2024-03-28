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Çanakkale için projeleri neler? Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 11:09
Türkiye pazar günü sandığa gidiyor. Belediye başkan adayları sahada çalışmaları sürdürüyor. Cumhur İttifakı Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, projelerini A Haber'de anlattı.
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