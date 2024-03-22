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Çanakkale için projeleri neler? Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 22.03.2024 22:15
Cumhur İttifakı Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, A Haber canlı yayınında projelerini anlattı. İskenderoğlu, "CHP 74 vaadinin 18’ini gerçekleştirdi. Bizim 180’e yakın vaadimiz var, hepsini yapacağız." dedi. İskenderoğlu suya yüzde 50 indirim yapacaklarının müjdesini vedi.
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