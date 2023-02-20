20 Şubat 2023, Pazartesi
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Can kurtardı işten kovuldu! CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden vicdanları yaralayan karar
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrası dünyanın her yerinden arama kurtarma ekipleri geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı Gürkan Can da gönüllü olarak valilik izni ile bölgeye gitti. Geçen hafta geri dönen Can, işten atıldığını öğrenince büyük bir şok yaşadı.