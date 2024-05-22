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Selen hemşirenin annesi isyan etti: 24 yaşındaki kızımı ellerimden uçurdular

Beylikdüzü'nde özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören dedesi için refakatçi olarak kalan ve bu sırada hastanede çalışan doktor Fatih A.'nın koluna enjekte ettiği iğne sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen hemşire Selen Bilgin'in acılı annesi Nergül Bilgin konuştu. Bilgin, "24 yaşındaki kızımı elimden uçurdular. Kızım öldü, o hala dışarıda geziyor. Kızım kendi kendine niye anestezi yapsın. Eğer o yaptıysa şişesi neden doktordan çıktı" ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 08:15
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Selen hemşirenin annesi isyan etti: 24 yaşındaki kızımı ellerimden uçurdular

Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü'nde özel bir hastanede meydana geldi. Bir hastanede hemşire olarak çalışan ve dedesinin yoğun bakımda kaldığı başka bir hastanede refakatçi olarak giden hemşire Selen Bilgin, hastanenin bir odasında ölü bulundu. Genç hemşirenin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

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Selen hemşirenin annesi isyan etti: 24 yaşındaki kızımı ellerimden uçurdular

Başlatılan soruşturma kapsamında, önce bilgisine başvurulan yoğun bakım doktoru Fatih A., daha sonra şüpheli olarak gözaltına alındı. Ortaya çıkan iddialara göre, genç hemşire Selen Bilgin'in koluna ameliyat öncesi uyutmak için verilen güçlü bir ilac enjekte edilmişti.

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Selen hemşirenin annesi isyan etti: 24 yaşındaki kızımı ellerimden uçurdular

Aile bu ilacı doktorun enjekte ettiğini iddia ederken, gözaltına alınan doktor iddiaları kabul etmedi.

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Selen hemşirenin annesi isyan etti: 24 yaşındaki kızımı ellerimden uçurdular

Soruşturmayı sürdüren cumhuriyet savcısı, Fatih A.'yı "Olası kasta kadına karşı kasten öldürme"suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Mahkeme, tutuklanma talebiyle sevk edilen Fatih A. hakkında Adli Kontrol kararı vererek serbest bıraktı.

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Selen hemşirenin annesi isyan etti: 24 yaşındaki kızımı ellerimden uçurdular

Soruşturmayı sürdüren savcılık, doktor Fatih A.'nın Adli Kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazda bulunan savcılık doktor Fatih A.'nın tutuklanması talebinde bulundu.