Selen hemşirenin annesi isyan etti: 24 yaşındaki kızımı ellerimden uçurdular

Beylikdüzü'nde özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören dedesi için refakatçi olarak kalan ve bu sırada hastanede çalışan doktor Fatih A.'nın koluna enjekte ettiği iğne sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen hemşire Selen Bilgin'in acılı annesi Nergül Bilgin konuştu. Bilgin, "24 yaşındaki kızımı elimden uçurdular. Kızım öldü, o hala dışarıda geziyor. Kızım kendi kendine niye anestezi yapsın. Eğer o yaptıysa şişesi neden doktordan çıktı" ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.05.2024 08:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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