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34 ilde yasa dışı bahis operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 08:55
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 34 ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-40" operasyonları kapsamında, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemeye yönelik suçlarla ilgili 181 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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34 ilde yasa dışı bahis operasyonu
34 ilde yasa dışı bahis operasyonu
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