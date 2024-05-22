34 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 34 ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-40" operasyonları kapsamında, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemeye yönelik suçlarla ilgili 181 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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