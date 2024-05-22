22 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci'nin minik kızı büyüdü! 2 yaşındaki Mercan annesinin aynısı...

Melekler Korusun, Aşk Yeniden, Kadın, Cesaretin Var mı Aşka gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, şimdilerde yeni dizisiyle gündemde. Sandık Kokusu'nda Karsu karakterine hayat veren Özpirinçci, Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında nikâh masasına oturdu. Özpirinçci, aralık ayında kızı Mercan'ı kucağına almıştı. Şimdilerde 2 yaşında olan Mercan, annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Özge Özpirinçci'nin kızının son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 10:15
  • 1
  • 152
Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı büyüdü! 2 yaşındaki Mercan annesinin aynısı...

Kariyerine ilk adımını "Cesaretin Var mı Aşka" dizisiyle atan ve daha sonra "Melekler Korusun" ile şöhreti yakalayan oyuncu, Özge Özprinçci özel hayatıyla da gündem oluyor.

  • 2
  • 152
Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı büyüdü! 2 yaşındaki Mercan annesinin aynısı...

"Al Yazmalım", "Tatar Ramazan", "Aşk Yeniden", "Kadın" gibi önemli dizilerde rol alan Özpirinçci, şimdilerde "Sandık Kokusu" dizisinde Karsu karakterini canlandırıyor.

  • 3
  • 152
Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı büyüdü! 2 yaşındaki Mercan annesinin aynısı...

2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanıştığı Burak Yamantürk ile aynı sene içinde nikah masasına oturan oyuncu takipçileri tarafından yakın takibe alındı.

  • 4
  • 152
Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı büyüdü! 2 yaşındaki Mercan annesinin aynısı...

Ünlü çiftin 2 yaşındaki kızları Mercan ise sevimliliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

  • 5
  • 152
Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı büyüdü! 2 yaşındaki Mercan annesinin aynısı...

İşte Özge Özpirinçci başta olmak üzere ünlülerin çocukları...