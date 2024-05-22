22 Mayıs 2024, Çarşamba
Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci'nin minik kızı büyüdü! 2 yaşındaki Mercan annesinin aynısı...
Melekler Korusun, Aşk Yeniden, Kadın, Cesaretin Var mı Aşka gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, şimdilerde yeni dizisiyle gündemde. Sandık Kokusu'nda Karsu karakterine hayat veren Özpirinçci, Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında nikâh masasına oturdu. Özpirinçci, aralık ayında kızı Mercan'ı kucağına almıştı. Şimdilerde 2 yaşında olan Mercan, annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Özge Özpirinçci'nin kızının son hali...
Giriş Tarihi: 22.05.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 10:15
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