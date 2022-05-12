12 Mayıs 2022, Perşembe
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Can Ataklı'dan CHP'ye sert tepki! 30 yıldır yazıyor AK Parti'liler bunu yapmadı
Tele 1 Sunucusu ve Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tutarak İmamoğlu'nun hiçbir hizmet yapmadığını ve balonun patladığını belirtti. Bu eleştirileri sonrasında Can Ataklı Youtube kanalındaki yeni yayınında bu sefer İmamoğlu'nu eleştirdiği için tepki gösterenler olduğunu açıkladı.