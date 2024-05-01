Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ankara'da işçileri ziyaret etti!

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan Ankara'da işçilerle bir arada geldi. Bakan Işıkhan A Haber canlı yayınında gece vardiyasında çalışan işçileri ziyaret ederek bu sene ki 1 Mayıs etkinlerinin işçi ve emekçilerle beraber onları ziyaret ederek geçireceğini söyledi. İşte Bakan Işıkhan’ın açıklamaları…

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