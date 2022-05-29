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Çağ açan kutlu fethin 569. yılı

A Haber
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Giriş: 29.05.2022 13:01
İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ilk fidanlar dikilecek. A Haber ekibinden Aslı Bilger Kutludağ etkinlik alanından detayları aktardı. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya ve Şehir Planlamacısı Prof. Dr.  Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Çağ açan kutlu fethin 569. yılı
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