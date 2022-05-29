29 Mayıs 2022, Pazar
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Çağ açan kutlu fethin 569. yılı
İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ilk fidanlar dikilecek. A Haber ekibinden Aslı Bilger Kutludağ etkinlik alanından detayları aktardı. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya ve Şehir Planlamacısı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.