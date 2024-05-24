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Bulgaristan Türklerinin hikayesi | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 12:49
Avrupa'nın orta yerinde dünyanın gözleri önünde yaşanmış bir zulmün Bulgaristan'da, Müslüman Türklere yönelik korkunç baskıların, kıyımların öyküsü bu. 35. yılında Bulgaristan Türklerinin, hüzünlü hikayesi...
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